Командир Сват: дроны "Севера" уничтожили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 17 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ в первую неделю мая, а также более 10 мест скопления живой силы и техники. Об этом ТАСС сообщил командир подразделения БПС с позывным Сват.
«Расчеты подразделений беспилотных систем FPV-дронов и “Молния-2” 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск “Север” поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ в первую неделю мая, а также более 10 мест скопления живой силы и техники. Поражение целей выполняется во взаимодействии расчетов беспилотников-разведчиков, несущих круглосуточное наблюдение, и расчетов ударных систем», — рассказал он.
Отмечается, что координаты целей моментально передаются расчетам, дроноводы «Молнии-2» или типа FPV ликвидируют противника. Тип применяемого беспилотника определяется командованием для более эффективного поражения цели. «Разведчики несут круглосуточное дежурство посменно — расчет за расчетом. Наблюдаем, проверяем, потом по координатам уже вылетают наши ударники. Противнику все сложнее скрываться, потому что с течением времени и у наших спецов растет уровень, и возможности беспилотников растут, поэтому избежать нашего удара у них не получатся», — добавил Сват.
При этом для координации действий военнослужащие используют штатные средства связи. Благодаря качественному соединению управление подразделениями ведется бесперебойно и круглосуточно. Объективный контроль проходит в прямом эфире за счет стабильного интернет-соединения. Работа координируется исключительно в системах и приложениях, предоставленных Минобороны РФ.