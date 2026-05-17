"Театр смеялся неделю": в драмтеатре Мариуполя отреагировали на санкции ЕС против руководителя

Гендиректор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин заявил, что введенные Евросоюзом санкции против него вызвали смех у труппы. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
«Я недавно новость прочитал, над которой театр смеялся целую неделю. Почему-то меня ЕС внесли в пакет санкционного списка», — сказал руководитель театра.
По словам Солонина, он не имеет зарубежных счетов или недвижимости, поэтому не считает санкции способными существенно повлиять на его жизнь. Он добавил, что часть сотрудников театра включена в украинскую базу «Миротворец».
Ранее KP.RU сообщал, что ЕС ввел 20-й пакет санкций в отношении России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ограничения являются незаконными, так как не подтверждались ООН. Он уточнил, что стране удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на санкции.