"Театр смеялся неделю": в драмтеатре Мариуполя отреагировали на санкции ЕС против руководителя

Глава Мариупольского драмтеатра Солонин заявил, что санкции ЕС рассмешили труппу.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин заявил, что введенные Евросоюзом санкции против него вызвали смех у труппы. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Я недавно новость прочитал, над которой театр смеялся целую неделю. Почему-то меня ЕС внесли в пакет санкционного списка», — сказал руководитель театра.

По словам Солонина, он не имеет зарубежных счетов или недвижимости, поэтому не считает санкции способными существенно повлиять на его жизнь. Он добавил, что часть сотрудников театра включена в украинскую базу «Миротворец».

Ранее KP.RU сообщал, что ЕС ввел 20-й пакет санкций в отношении России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ограничения являются незаконными, так как не подтверждались ООН. Он уточнил, что стране удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на санкции.

