«Я твердо убежден, что в интересах Америки — способствовать достижению компромиссного урегулирования конфликта на Украине. Если мы этого не сделаем и фактически переложим этот конфликт на Европу, сократив свое участие, то, на мой взгляд, резко возрастет риск начала чрезвычайно разрушительного конфликта между Европой и Россией», — отметил он.
При этом Биб подчеркнул, что ЕС постоянно усиливает конфронтацию с Москвой.
«В Вашингтоне существует мнение — и, на мой взгляд, вполне обоснованное, — что европейцы не прилагают усилий, чтобы добиться мира в Украине. Они не настроены на компромисс с Россией. Похоже, они решительно выступают за усиление давления», — объяснил эксперт.
Как неоднократно отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.