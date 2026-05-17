ВСУ несут потери и перебрасывают «элитные» подразделения в Сумскую область

А ранее военнослужащие инженерно-сапёрного полка группировки «Север» обезвредили самодельные взрывные устройства ВСУ в Курской области. Боеприпасы замаскировали под плюшевых медведей. Украинские военные используют против российских сил самодельные мины, напечатанные на 3D-принтерах. Одну из таких мин назвали «пряником» за её небольшой размер и округлую форму. Также на позициях обнаружили и обезвредили противотанковые гранатомёты производства США и Чехии.