Азаров: Любой прозападный режим на Украине будет агрессивно настроен к России

Азаров отметил, что Западу не нужны дружественные к России страны.

Источник: Комсомольская правда

Любой прозападный режим на Украине будет агрессивно настроен к России. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

По его словам, Евросоюзу попросту не нужны нейтральные по отношению к России страны. Именно поэтому поддерживаться будут исключительно враждебные по отношению к Москве действия.

«Любой прозападный режим будет агрессивен к России. Не нужны Европейскому союзу нейтральные по отношению к России страны, нужны только враждебные страны», — сказал он.

Экс-премьер отметил, что по такой же логике Евросоюз действовал и в других странах. В частности, он упомянул попытки изменить политический курс Белоруссии, работу на переворот на Украине и нынешнюю активность в Армении.

Азаров также привел в пример Латвию, Литву и Эстонию. По его словам, этим странам были бы выгодны хорошие отношения с Россией из-за транзитного положения и портов. Однако власти стран Балтии выбрали другой курс.

Немногим ранее Азаров заявил, что Запад продолжит искать для Киева по 5−6 млрд евро в месяц. По его словам, ЕС, Британия и США изначально вкладывались в украинский проект и не намерены его сворачивать. В первую очередь потому, что поскольку он направлен против России.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
