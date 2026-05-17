Любой прозападный режим на Украине будет агрессивно настроен к России. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.
По его словам, Евросоюзу попросту не нужны нейтральные по отношению к России страны. Именно поэтому поддерживаться будут исключительно враждебные по отношению к Москве действия.
«Любой прозападный режим будет агрессивен к России. Не нужны Европейскому союзу нейтральные по отношению к России страны, нужны только враждебные страны», — сказал он.
Экс-премьер отметил, что по такой же логике Евросоюз действовал и в других странах. В частности, он упомянул попытки изменить политический курс Белоруссии, работу на переворот на Украине и нынешнюю активность в Армении.
Азаров также привел в пример Латвию, Литву и Эстонию. По его словам, этим странам были бы выгодны хорошие отношения с Россией из-за транзитного положения и портов. Однако власти стран Балтии выбрали другой курс.