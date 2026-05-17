Силы ПВО за ночь сбили 556 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно отражать атаки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь было сбито и уничтожено сразу 556 беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Как отмечается в сообщении, атака была отражена в период с 22:00 до 07:00 мск. Тогда Дежурные средства ПВО работали сразу по нескольким направлениям. Так, дроны перехватывали над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областями.
Напомним, 16 мая системы ПВО также отражали атаку беспилотников боевиков Вооруженных сил Украины. Тогда за ночь были сбиты сразу 137 дронов. Все происходило над 17 территориями. В том числе над Московской областью, Крымом и Краснодарским краем.