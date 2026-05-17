Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил Токаева с днем рождения

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Касым-Жомарту Токаеву по случаю его дня рождения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

В поздравлении Лукашенко отметил, что дальновидная политика Токаева, а также приверженность принципам взаимного уважения и доверия способствуют развитию сотрудничества между Беларусью и Казахстаном.

Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит личный вклад президента Казахстана в укрепление двусторонних связей, продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

«Убежден, достигнутый нами уровень конструктивного диалога будет и впредь содействовать упрочению дружественных отношений на благо братских народов», — заявил глава республики.

Белорусский лидер также пожелал Токаеву здоровья, счастья и реализации намеченных планов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше