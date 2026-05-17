Лукашенко поздравил Токаева с днем рождения

В поздравлении Лукашенко отметил, что дальновидная политика Токаева, а также приверженность принципам взаимного уважения и доверия способствуют развитию сотрудничества между Беларусью и Казахстаном.
Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит личный вклад президента Казахстана в укрепление двусторонних связей, продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также обеспечение стабильности и безопасности в регионе.
«Убежден, достигнутый нами уровень конструктивного диалога будет и впредь содействовать упрочению дружественных отношений на благо братских народов», — заявил глава республики.
Белорусский лидер также пожелал Токаеву здоровья, счастья и реализации намеченных планов.