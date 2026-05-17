Лукашенко: Беларусь готова к диалогу с Норвегией в различных сферах

В поздравлении глава государства подчеркнул, что в недавнем прошлом отношения Беларуси и Норвегии способствовали росту благосостояния граждан двух стран, поддержанию региональной стабильности и укреплению глобальной продовольственной безопасности.
Лукашенко выразил уверенность, что, несмотря на существующие препятствия и нарушенные экономические связи, Минск и Осло сохраняют потенциал для возобновления конструктивного взаимодействия.
«Минск подтверждает готовность к открытому диалогу с Осло в различных сферах общего интереса на пользу наших народов», — сказал президент.
Он также пожелал народу Норвегии мира, солидарности и процветания.
Национальный праздник
День Конституции считается в Норвегии национальным праздником, который каждый год отмечается 17 мая.
В этот день в 1814 году на Национальном собрании в Эйдсволле, была принята Конституция, которая утвердила свободу и независимость Норвегии. На то время Основной закон страны был одним из наиболее прогрессивных в Европе.
В этот день дома, яхты и автомобили в Норвегии украшаются национальными флагами, а люди в народных костюмах выходят на улицы, устраивают праздничные шествия и концерты.
В Осло праздничная колонна традиционно проходит через центр города, а с балкона королевского дворца их приветствует семья монарха.