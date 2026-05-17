Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Беларусь готова к диалогу с Норвегией в различных сферах

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Норвегии с Днем Конституции, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

В поздравлении глава государства подчеркнул, что в недавнем прошлом отношения Беларуси и Норвегии способствовали росту благосостояния граждан двух стран, поддержанию региональной стабильности и укреплению глобальной продовольственной безопасности.

Лукашенко выразил уверенность, что, несмотря на существующие препятствия и нарушенные экономические связи, Минск и Осло сохраняют потенциал для возобновления конструктивного взаимодействия.

«Минск подтверждает готовность к открытому диалогу с Осло в различных сферах общего интереса на пользу наших народов», — сказал президент.

Он также пожелал народу Норвегии мира, солидарности и процветания.

Национальный праздник

День Конституции считается в Норвегии национальным праздником, который каждый год отмечается 17 мая.

В этот день в 1814 году на Национальном собрании в Эйдсволле, была принята Конституция, которая утвердила свободу и независимость Норвегии. На то время Основной закон страны был одним из наиболее прогрессивных в Европе.

В этот день дома, яхты и автомобили в Норвегии украшаются национальными флагами, а люди в народных костюмах выходят на улицы, устраивают праздничные шествия и концерты.

В Осло праздничная колонна традиционно проходит через центр города, а с балкона королевского дворца их приветствует семья монарха.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше