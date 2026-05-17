Президент Финляндии боится, что его съедят: что творится в Европе

Президент Финляндии Александр Стубб боится, что Европу «съедят» за столом переговоров. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Так он прокомментировал слова финского лидера о необходимости европейцам участвовать в диалоге с Россией. Стубб заявил, мол, если не сидеть за столом переговоров, то тебя «съедят» прямо за ним. По мнению Пушкова, такие слова наглядно демонстрируют подход ЕС.
«Иными словами, Европа не урегулировать украинский кризис хочет, как раз этого она не хочет, а боится остаться в стороне от решения, то есть “быть съеденной”», — написал сенатор.
Пушков также сравнил рассуждения Стубба с образом доктора Лектера из фильма «Молчание ягнят». По его словам, этот персонаж тоже любил каннибальские аналогии.
Немногим ранее Стубб заявил, что Европе пора начать самостоятельный диалог с Россией. По его словам, европейские лидеры уже обсуждают, кто мог бы стать контактным лицом для таких переговоров. При этом окончательного решения по формату возможных контактов пока нет.