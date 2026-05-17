«Играться не надо»: экс-премьер Украины обратился к Западу на фоне испытаний «Сармата»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС назвал испытания стратегического ракетного комплекса «Сармат» серьезным сигналом для Запада и выразил уверенность, что это поможет Европе одуматься в отношении украинского вопроса.
По словам Азарова, такие сигналы должны стать систематическими. Он отметил, что последние испытания «Сармата», «Буревестника» и «Посейдона» означают: «Ребята, играться не надо».
12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Глава государства сообщил, что ракета будет поставлена на боевое дежурство до конца 2026 года.
Как писал KP.RU, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что «Сармат» способен преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. По его словам, этот комплекс не нуждается в дополнительной рекламе — западные специалисты и так понимают, что аналогов у него нет.