Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке дронов ВСУ на Москву и Подмосковье пострадали 17 человек. Военная операция, день 1544-й

Армия РФ за ночь сбила 556 украинских беспилотников. 12 человек пострадали в Москве, в том числе при ударе дрона ВСУ по проходной нефтеперерабатывающего завода. В Подмосковье в результате атаки пострадали пять жителей, повреждены несколько домов. Обломки дрона упали в аэропорту Шереметьево. В Севастополе дрон повредил ЛЭП, электричество подается с перебоями. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:57 «Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — губернатор Владимир Сальдо.

9:55 В Новороссийске угроза атаки беспилотников отменена, сообщил глава города Андрей Кравченко, а в Таганроге — повторно введена, написала руководитель местной администрации Светлана Камбулова.

9:40 Беспилотная опасность в Таганроге и Ростовской области отменена, написала глава города Светлана Камбулова.

9:28 Угроза атаки беспилотников объявлена в Новороссийске, — глава города Андрей Кравченко.

9:19 15 летевших в Москву самолетов перенаправили в аэропорт Нижнего Новгорода из-за ограничений в работе столичных воздушных гаваней, сообщили в пресс-службе «Чкалова».

9:04 В подмосковном Сергиевом Посаде ударами дронов ВСУ повреждены четыре частных дома и три автомобиля, рассказала глава города Оксана Ероханова.

8:49 Отключения электричества из-за повреждения энергосетей атаками ВСУ затронули значительную часть Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Идет восстановление.

8:41 В Таганроге работают средства ПВО, предупреждает глава города Светлана Камбулова.

8:29 Российские военные средствами ПВО с 22:00 до 7:00 сбили 556 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также Черным и Азовским морями, объявили в Минобороны РФ.

8:27 В Азове Ростовской области взрывной волной от детонации беспилотника выбило окна в здании филиала Донского государственного технического университета, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

8:24 В Севастополе за время ночной атаки ВСУ уничтожены дронов, написал губернатор Михаил Развожаев. Повреждения получили высоковольтная линия, пять окон в многоквартирных домах и три частных дома.

8:21 ? В селе Нежеголь Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по грузовику погиб водитель, рассказали в оперативном штабе региона.

8:18 Обломки украинского беспилотника упали на территории аэропорта Шереметьево, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Уточняется, что они находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и самолетов, никто не пострадал.

8:12 ? В Подмосковье в результате атаки беспилотников ВСУ погибли две женщины и мужчина, еще пять человек пострадали, объявил губернатор Андрей Воробьев. Дроны попали по частным и многоквартирным домам в Химках, Красногорске, Истре и деревнях Погорелки и Субботино.

8:02 ? ВСУ предприняли попытку массированной атаки дронов на Москву — за сутки сбито более 120 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.

«В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ~ранено двенадцать человек~. В основном, возле проходной МНПЗ (Московского нефтеперерабатывающего завода, — прим.), пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена», — добавил глава города.

Кроме того, повреждения получили три дома.

8:00 Сегодня 1544-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше