Ветеран СВО ушла на фронт, а следом за ней отправился сын

Участница специальной военной операции Елена Колош с позывным «Гера» рассказала РИА Новости, что первой ушла на фронт добровольцем, а ее сын последовал за ней и попал в ту же часть. 54-летняя женщина ранее работала операционной медсестрой и медсестрой-анестезистом. Она не надеялась, что ее примут добровольцем, но ее навыки оказались очень нужны российским бойцам.
По словам Колош, ее семья довольно патриотична, сын ждал мобилизации. Но она решила, что пойдет первой, а потом, возможно, и сын. В итоге он последовал за матерью и по распределению попал в ту же часть.
«Мы стояли друг от друга где-то в семи километрах, но виделись очень мало… Мы каждую встречу с ним обязательно делали фотографии, за два года у меня их всего восемь-девять штук. Столько раз мы виделись с сыном за два года, хотя находились рядом», — добавила «Гера».
Медсестра объяснила, что, когда началась СВО, она не могла остаться в стороне, потому что ее бабушка три с половиной года воевала в Великую Отечественную. Она добавила, что помнит рассказы бабушки, которые ей передавали «без страшилок, по-детски», и всегда очень гордилась ею и ее медалями.
Ветеранам СВО и их женам простят просроченные кредиты.