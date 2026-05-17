Ветеран СВО ушла на фронт, а следом за ней отправился сын

Медсестра объяснила, что, когда началась СВО, она не могла остаться в стороне, потому что ее бабушка три с половиной года воевала в Великую Отечественную. Она добавила, что помнит рассказы бабушки, которые ей передавали «без страшилок, по-детски», и всегда очень гордилась ею и ее медалями.