Свитшоты с цитатами президента России пользуются большим спросом в Китае

На выставке в Харбине китайцы раскупают одежду с цитатами Путина.

Источник: Комсомольская правда

Одежда с цитатами и автографом президента России Владимира Путина стала хитом продаж на Российско-китайском Экспо в Харбине. Как рассказала журналисту ТАСС генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, спрос на вещи с принтами на русском языке оказался столь высок, что российская делегация опасается нехватки товара.

Первую покупку совершил китайский мужчина. Он приобрел свитшот с фразой главы государства «Надо обязательно смотреть в будущее». Также популярностью пользуются оренбургские, павлопосадские и шелковые платки, и эксклюзивные неваляшки из меха соболя. Успех привлек внимание китайского бизнеса. Один из торговых центров Пекина предложил открыть аналогичный универмаг в столице Китая.

19−20 мая президент России посетит Китай с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В ходе визита Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние связи, развитие партнерства, стратегического взаимодействия Москвы и Пекина и обменяются мнениями по международным и региональным вопросам. По итогам переговоров лидеры стран подпишут совместное заявление и ряд двусторонних документов.

Как писал KP.RU, ранее Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество между Китаем и Россией продолжает активно развиваться и приносит заметные результаты во всех сферах.

