Свитшоты с цитатами президента России пользуются большим спросом в Китае

19−20 мая президент России посетит Китай с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В ходе визита Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние связи, развитие партнерства, стратегического взаимодействия Москвы и Пекина и обменяются мнениями по международным и региональным вопросам. По итогам переговоров лидеры стран подпишут совместное заявление и ряд двусторонних документов.