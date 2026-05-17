Daily Mail: Стармер сообщил своим приближенным о намерении подать в отставку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует уйти в отставку по собственной инициативе. Об этом сообщил журналист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве.

«Кир (Стармер. — “Ъ”) понимает сложившуюся политическую обстановку», — сообщил собеседник издания. По его словам, премьер-министр уже сообщил о своем намерении покинуть пост своим приближенным, а также определил график ухода с должности. Точные сроки, однако, источник не указал.

7 мая по результатам муниципальных выборов Лейбористская партия потеряла более 1,5 тыс. мандатов. После этого более 80 парламентариев-лейбористов — 20% фракции — призвали Кира Стармера уйти в отставку. Премьер-министр, однако, покидать пост отказался, сочтя, что это погрузит страну в хаос. Несколько членов британского правительства подали в отставку, включая главу Минздрава Уэса Стритинга — одного из потенциальных кандидатов на пост главы лейбористов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кир Стармер не сдается без боя».

