За два часа ПВО сбила 30 украинских дронов над шестью регионами России

За два часа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа (БПЛА). Как сообщили 17 мая в Минобороны РФ, вражеские дроны перехвачены в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени над Калужской, Брянской, Смоленской, Псковской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
В ночь на воскресенье силы ПВО сбили и уничтожили 556 беспилотников над 12 регионами РФ. В период с 22:00 до 07:00 мск. дроны были перехвачены над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Как писал KP.RU, в субботу с 20:00 до 22:00 мск силы ПВО сбили 67 беспилотников над регионами России.