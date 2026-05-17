Международный эксперт высоко оценил курс реформ в Казахстане

В своих исследованиях я часто пишу о важности подотчетности (accountability) институтов и эффективного управления (good governance). Сегодня распределение властных полномочий между различными ветвями в Казахстане стало гораздо более сбалансированным, чем раньше. Появилось больше пространства для политического плюрализма и многопартийной конкуренции. И, что особенно важно, мы видим качественное усиление механизмов парламентского контроля. Все это указывает на то, что политическая система Казахстана демонстрирует зрелое, взвешенное и уверенное развитие, последовательно совершенствуя свои демократические институты.