Неизвестный дрон заметили в воздушном пространстве Латвии

В начале мая после падения БПЛА на востоке Латвии в стране возник правительственный кризис. Премьер-министр Эвика Силиня возложила ответственность за инцидент на министра обороны Андриса Спрудса. 10 мая он подал в отставку, однако впоследствии выступил с критикой в адрес премьера. Произошедшее привело к распаду правящей коалиции. 14 мая Силиня и весь состав кабинета министров также ушли в отставку. В Минобороны РФ заявили, что дроны, попавшие на территорию Латвии, являлись украинскими.