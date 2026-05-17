Неизвестный дрон заметили в воздушном пространстве Латвии

Неизвестный беспилотный летательный аппарат в ночное время пересек воздушную границу Латвии и спустя некоторое время покинул территорию страны. Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии в социальной сети X.

Источник: Reuters

Режим беспилотной опасности действовал ориентировочно с 6 до 8 часов утра по местному времени на территории Алуксненского, Балвского, Краславского, Лудзенского и Резекненского краев. Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии были приведены в состояние боеготовности.

«Вместе с союзниками по НАТО мы постоянно мониторим воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность немедленного реагирования на потенциальную угрозу», — заявили в ведомстве.

В начале мая после падения БПЛА на востоке Латвии в стране возник правительственный кризис. Премьер-министр Эвика Силиня возложила ответственность за инцидент на министра обороны Андриса Спрудса. 10 мая он подал в отставку, однако впоследствии выступил с критикой в адрес премьера. Произошедшее привело к распаду правящей коалиции. 14 мая Силиня и весь состав кабинета министров также ушли в отставку. В Минобороны РФ заявили, что дроны, попавшие на территорию Латвии, являлись украинскими.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше