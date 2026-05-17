ГД планирует скоро выйти на новые решения по борьбе с мошенниками

Володин также указал, что правоохранительные органы продолжают работу по пресечению противоправной деятельности. В частности, в Санкт-Петербурге полиция выявила крупный центр связи телефонных мошенников, который совершал более 3 тыс. звонков ежедневно. По словам политика, организатор схемы, действуя под руководством иностранных кураторов, приобрел свыше 26 тыс. SIM-карт и создавал аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, использовавшиеся в преступных целях. «За это теперь ему грозит уголовная ответственность (введена Федеральным законом от 31.07.2025 № 282-ФЗ)», — отметил председатель Госдумы.