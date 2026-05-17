ГД планирует скоро выйти на новые решения по борьбе с мошенниками

«Учитывая, что злоумышленники используют новые технологии, продолжаем совершенствовать механизмы. Планируем в ближайшее время выйти на новые решения, которые должны защитить людей от действий преступников», — написал Володин в своем канале в «Максе».
Как отметил спикер, ранее принятые законодательные меры уже продемонстрировали свою результативность. По данным операторов связи, в первом квартале 2026 года количество мошеннических звонков сократилось на 33−74% (в зависимости от оператора) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Эти результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных принятыми ранее федеральными законами в части борьбы с преступлениями в данной сфере», — добавил он.
Володин также указал, что правоохранительные органы продолжают работу по пресечению противоправной деятельности. В частности, в Санкт-Петербурге полиция выявила крупный центр связи телефонных мошенников, который совершал более 3 тыс. звонков ежедневно. По словам политика, организатор схемы, действуя под руководством иностранных кураторов, приобрел свыше 26 тыс. SIM-карт и создавал аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, использовавшиеся в преступных целях. «За это теперь ему грозит уголовная ответственность (введена Федеральным законом от 31.07.2025 № 282-ФЗ)», — отметил председатель Госдумы.
