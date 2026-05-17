Путин и Токаев по телефону обсудили подготовку предстоящего визита в Астану

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону предстоящий госвизит президента России в Астану.

Источник: © РИА Новости

«Обсуждены актуальные вопросы подготовки предстоящего государственного визита Путина в Астану и проводимого там же заседания Высшего Евразийского экономического совета», — говорится на сайте Кремля.

Мероприятие пройдет с 28 по 29 мая. Президент России подтвердил участие в нем еще в феврале.

В последний раз лидеры двух стран общались в День Победы в Москве. Глава Казахстана присутствовал на параде на Красной площади, а также на торжественном приеме после него. Накануне вечером Путин и Токаев провели встречу в Кремле.