Путин и Токаев по телефону обсудили подготовку предстоящего визита в Астану

«Обсуждены актуальные вопросы подготовки предстоящего государственного визита Путина в Астану и проводимого там же заседания Высшего Евразийского экономического совета», — говорится на сайте Кремля.
Мероприятие пройдет с 28 по 29 мая. Президент России подтвердил участие в нем еще в феврале.
В последний раз лидеры двух стран общались в День Победы в Москве. Глава Казахстана присутствовал на параде на Красной площади, а также на торжественном приеме после него. Накануне вечером Путин и Токаев провели встречу в Кремле.