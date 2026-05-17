Минниханов: у Татарстана и Мали большие перспективы в машиностроении

В Казанской Ратуше прошло 2-е заседание межправительственной Российско-Малийской комиссии. Принимавший в нем участие глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что торгово-экономическое взаимодействие с Мали пока на начальной стадии. Но перспективы огромные.
«В Африке хорошо известны наши вертолеты, наши автомобили, другая промышленная продукция. Считаем, что есть большие перспективы в направлении машиностроения, перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, в инновационном направлении», — сказал Минниханов.
Еще одно важное направление для сотрудничества — образование. Татарстан — крупный образовательный центр, здесь учатся более 20 тысяч иностранных студентов, в том числе и из Мали.
По итогам заседания подписали итоговый протокол по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.