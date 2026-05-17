Путин отметил международный авторитет Токаева

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с днем рождения президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отметил, что он снискал высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Своей деятельностью во главе государства Вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что они тепло пообщались 9 мая в Москве, выразил признательность, что Токаев смог приехать на празднование Дня Победы.

«Завершается подготовка моего государственного визита в Казахстан. Уверен, что предстоящие переговоры будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей между нашими странами и народами. Особое значение приобретает и проведение под вашим председательством в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета», — добавляется в телеграмме.

Путин пожелал Токаеву здоровья, благополучия и успехов.