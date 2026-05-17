Захарова: Киев на деньги ЕС совершил новый массовый теракт

Всего же, по данным Минобороны, над регионами России было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА. Нынешняя атака стала самой массовой в этом году, следует из подсчетов ТАСС. Согласно данным Минобороны РФ, в предыдущий раз более 300 БПЛА были сбиты в ночь на 7 мая — дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских БПЛА. До этого массированная атака 389 беспилотниками была проведена ВСУ 25 марта. Также 10 марта средства ПВО уничтожили и перехватили 337 украинских беспилотников.