Захарова: Киев на деньги ЕС совершил новый массовый теракт

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Киевский режим под звуки песен «Евровидения» и на деньги от европейских спонсоров совершил очередной массовый теракт. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя массированную ночную атаку БПЛА на Подмосковье.

Источник: РИА "Новости"

«Под звуки песен “Евровидения” киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт. Объекты нападения были исключительно мирные — люди, многоквартирные и частные дома, — указала она. — Данные теракты, как и предыдущие, — преступления [Владимира] Зеленского и Банковой, а также финансирующего их коллективного западного меньшинства».

Силы ПВО Минобороны минувшей ночью отразили массированную атаку БПЛА противника на столичный регион. По предварительным данным, ранены более 12 человек в Москве, в Подмосковье 3 человека погибли, еще 6 пострадали. Согласно подсчетам ТАСС, сделанным на основе данных, обнародованных мэром столицы Сергеем Собяниным, с начала суток силами ПВО был уничтожен 81 пытавшийся прорваться к Москве беспилотник. Таким образом, атака БПЛА противника на Москву, предпринятая с начала суток, стала самой крупной за более чем год.

Всего же, по данным Минобороны, над регионами России было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА. Нынешняя атака стала самой массовой в этом году, следует из подсчетов ТАСС. Согласно данным Минобороны РФ, в предыдущий раз более 300 БПЛА были сбиты в ночь на 7 мая — дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских БПЛА. До этого массированная атака 389 беспилотниками была проведена ВСУ 25 марта. Также 10 марта средства ПВО уничтожили и перехватили 337 украинских беспилотников.

