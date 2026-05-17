Путин обсудил с Токаевым подготовку своего визита в Казахстан

17 мая, как сообщается на сайте Кремля, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер поздравил казахстанского коллегу с днем рождения.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Днем рождения», — отмечается в сообщении.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поблагодарил за гостеприимство, оказанное ему во время недавнего визита в Москву. Глава Казахстана посещал российскую столицу по случаю 81-й годовщины Великой Победы.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Особое внимание было уделено подготовке предстоящего государственного визита Владимира Путина в Астану. Кроме того, лидеры затронули тему организации заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое запланировано к проведению в столице Казахстана.