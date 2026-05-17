Башкирия и Танзания планируют подписать соглашение о сотрудничестве

Источник: pravitelstvorb.ru

Башкортостан и танзанийский регион Аруша договорились о подготовке межрегионального соглашения о сотрудничестве, сообщает правительство республики. Перспективы совместных проектов обсудили в рамках двусторонней встречи министра экономического развития России Максима Решетникова с губернатором области Аруша Амосом Габриэлем Макаллой.

По словам Максима Решетникова, российские регионы рассматривают Танзанию как надежного партнера и видят значительный потенциал для развития межрегиональных связей. В 2025 году наиболее активное взаимодействие с Танзанией выстраивали Краснодарский и Пермский края, Ленинградская, Ростовская и Самарская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

Башкортостан также подготовил для партнеров из Аруши конкретные предложения. Речь идет об экспорте электробусов для модернизации общественного транспорта в Дар-эс-Саламе, Аруше и Мванзе, поставках современного бурового оборудования для геологоразведки и добычи полезных ископаемых, безалкогольных напитков, ячменя, а также услугах по ремонту и технической диагностике газотурбинного оборудования.

Мы уверены, что региональный, предметный подход позволяет находить самые перспективные точки роста. Наша общая задача — создать новые производственные цепочки и технологические мосты между Башкортостаном и Танзанией, которые будут работать на благо нашего взаимного процветания в новой многополярной архитектуре мировой экономики.

Маргарита Болычева
министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

По итогам переговоров стороны договорились о подписании соглашения между регионом Аруша и Республикой Башкортостан. Кроме того, после встречи представителей танзанийского бизнеса с одной из крупнейших туристических компаний республики башкирская делегация выразила готовность в ближайшее время направить в Танзанию туристическую группу для организации сафари в Аруше.

Стороны также обсудили перспективу открытия прямого авиасообщения между Россией и Танзанией. Россия поддержала инициативу авиакомпании Air Tanzania по запуску рейсов из Москвы в Дар-эс-Салам.