Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fars: США отправили Ирану ответное предложение из пяти пунктов

США представили собственное предложение в ответ на иранский план мирного урегулирования, состоящее из пяти пунктов. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее в пятницу писала газета Tehran Times, американская сторона отклонила инициативу Тегерана, включавшую 14 пунктов. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал последний ответ Ирана на американское предложение как «совершенно неприемлемый».

«На основании информации, полученной Fars относительно ответа США на предложения Ирана, Вашингтон выдвинул следующие пять требований: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров», — пишет Fars.

Согласно данным агентства, даже при условии принятия Тегераном всех перечисленных пунктов сохраняется угроза возобновления агрессии со стороны США и Израиля против исламской республики.

Удары по объектам на территории Ирана США и Израиль начали наносить 28 февраля. Жертвами этих действий стали более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде завершились без достижения результатов, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось. Вместе с тем Соединенные Штаты приступили к блокаде иранских портов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше