Fars: США отправили Ирану ответное предложение из пяти пунктов

«На основании информации, полученной Fars относительно ответа США на предложения Ирана, Вашингтон выдвинул следующие пять требований: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров», — пишет Fars.
Согласно данным агентства, даже при условии принятия Тегераном всех перечисленных пунктов сохраняется угроза возобновления агрессии со стороны США и Израиля против исламской республики.
Удары по объектам на территории Ирана США и Израиль начали наносить 28 февраля. Жертвами этих действий стали более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде завершились без достижения результатов, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось. Вместе с тем Соединенные Штаты приступили к блокаде иранских портов.