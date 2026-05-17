«В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придется. Если вы помните, [президент РФ Владимир] Путин сказал, что это может быть в целом кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Как сообщает ТАСС, 13 мая немецкий политик, экс-депутат бундестага Клаус Эрнст заявил, что отказ Каллас рассматривать кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника для переговоров с РФ вызывает стыд.
Президент России Владимир Путин 9 мая назвал Шредера предпочтительным для российской стороны переговорщиком от Европы. Данная кандидатура, однако, была отклонена в Германии. Тогда же газета Berliner Zeitung (BZ) указала на необходимость Берлина как можно скорее назначить своего нового переговорщика для диалога с Россией.