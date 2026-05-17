Во Франции могут запросить ордер на арест Маска

«Если в конечном итоге, по завершении расследования, следственные судьи будут убеждены, что элементы подозрения превращаются в достаточно согласованные обвинения, чтобы Илон Маск мог быть вызван в уголовный суд, и если он не будет отвечать на повестки, единственный способ обеспечить его явку в суд — это ордер на арест в соответствии с законом», — указала Беко.
Как уточнила прокурор, на данный момент расследование в отношении X продолжается, его ведут три следственных судьи. Она также признала, что ведомство не получило ответа от Министерства юстиции США на направленный запрос по данному делу, однако отметила, что по другим вопросам сотрудничество с американской юстицией складывается успешно.
Ранее, в феврале 2026 года, прокуратура Парижа сообщила о проведении обыска в офисах X во Франции. Мероприятие проводилось совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью. Как уточняет Agence France-Presse, данные действия связаны с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года. Поводом послужили жалобы на работу алгоритмов платформы, а также на встроенный чат-бот Grok. В частности, речь шла о публикации ботом материалов, связанных с отрицанием Холокоста, и искусственно сгенерированных изображений сексуального характера.