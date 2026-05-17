Axios: как в США оценивают срок нападения Китая на Тайвань

По данным источников портала, Трампу импонировали торжественные церемонии и особые привилегии, организованные Си во время его визита в Пекин. Вместе с тем, как отмечают собеседники, озвученные китайским лидером тезисы не соответствовали проявленному радушию.
Один из советников Трампа охарактеризовал позицию Си следующим образом: «Он пытается вывести Китай на новую позицию. Мы не восходящая держава. Мы вам равны. А Тайвань — мой».
Другой источник портала заявил: «Эта поездка показала гораздо более высокую вероятность того, что Тайвань будет предметом обсуждения в ближайшие пять лет». Он также отметил, что Вашингтон не в состоянии подготовиться к подобному развитию событий с экономической точки зрения из-за сложившейся цепочки поставок. «Для руководителей компаний и для экономики в целом нет более насущной проблемы, чем цепочка поставок чипов», — добавил собеседник.
США придерживаются принципа «одного Китая», признавая пекинское правительство единственным законным, однако не конкретизируют свою позицию относительно правового статуса Тайваня. В Пекине подчеркивают, что вопрос принадлежности острова является определяющим для отношений с Вашингтоном.
В феврале США и Тайвань заключили торговое соглашение, предусматривающее снижение импортных пошлин до 15%. В обмен Тайбэй обязался инвестировать в развитие производства полупроводников и технологий на территории Соединенных Штатов. Стороны также договорились о предоставлении Тайванем кредитных гарантий на сумму до $250 млрд для поддержки расширения малых компаний в цепочке поставок чипов в США.
