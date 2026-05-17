Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: как в США оценивают срок нападения Китая на Тайвань

Советники президента США Дональда Трампа выражают обеспокоенность тем, что председатель КНР Си Цзиньпин в течение ближайших пяти лет может санкционировать вторжение на Тайвань. Как сообщает Axios, такой сценарий, по их мнению, приведет к прекращению поставок чипов, которые американские компании используют для развития искусственного интеллекта.

Источник: AP 2024

По данным источников портала, Трампу импонировали торжественные церемонии и особые привилегии, организованные Си во время его визита в Пекин. Вместе с тем, как отмечают собеседники, озвученные китайским лидером тезисы не соответствовали проявленному радушию.

Один из советников Трампа охарактеризовал позицию Си следующим образом: «Он пытается вывести Китай на новую позицию. Мы не восходящая держава. Мы вам равны. А Тайвань — мой».

Другой источник портала заявил: «Эта поездка показала гораздо более высокую вероятность того, что Тайвань будет предметом обсуждения в ближайшие пять лет». Он также отметил, что Вашингтон не в состоянии подготовиться к подобному развитию событий с экономической точки зрения из-за сложившейся цепочки поставок. «Для руководителей компаний и для экономики в целом нет более насущной проблемы, чем цепочка поставок чипов», — добавил собеседник.

США придерживаются принципа «одного Китая», признавая пекинское правительство единственным законным, однако не конкретизируют свою позицию относительно правового статуса Тайваня. В Пекине подчеркивают, что вопрос принадлежности острова является определяющим для отношений с Вашингтоном.

В феврале США и Тайвань заключили торговое соглашение, предусматривающее снижение импортных пошлин до 15%. В обмен Тайбэй обязался инвестировать в развитие производства полупроводников и технологий на территории Соединенных Штатов. Стороны также договорились о предоставлении Тайванем кредитных гарантий на сумму до $250 млрд для поддержки расширения малых компаний в цепочке поставок чипов в США.

рантий для поддержки расширения небольших компаний в цепочке поставок чипов в США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше