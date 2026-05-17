Песков заявил, что Каллас не подходит на роль переговорщика с Россией

В Кремле усомнились, что глава евродипломатии Кая Каллас может стать переговорщиком с Россией, несмотря на ее заявления о готовности взять на себя эту роль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для диалога со стороны ЕС подойдет политик, который не делал резких выпадов в адрес Москвы. Кто в итоге сядет за стол переговоров от Европы и почему вокруг этой роли разгорается политическая борьба — в материале «Газеты.Ru».