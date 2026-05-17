Сергеенко встретится с Алиевым во время визита в Азербайджан

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко 18—19 мая совершит официальный визит в Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

Источник: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

Визит пройдет по приглашению спикера Милли Меджлиса (парламента Азербайджана). По поручению президента Александра Лукашенко делегация также примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов, который проводится под эгидой ООН.

«В ходе официального визита запланированы встречи Игоря Сергеенко с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой», — говорится в сообщении.

Стороны обсудят весь спектр двусторонних отношений, наметят перспективные проекты межгосударственного сотрудничества, включая развитие межпарламентских связей.

Всемирный форум городов

Форум проводится под эгидой Программы ООН по устойчивой урбанизации, начиная с 2002 года. Это площадка для диалога, обмена опытом и поиска совместных решений для городов будущего.

13-я сессия пройдет под девизом «Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и сообщества». В ней заявлено участие представителей 193 государств — членов ООН. Ключевыми темами обсуждения станут обеспечение доступности жилья, внедрение «умных» технологий в градостроительство, создание инклюзивных и безопасных городов, снижение климатических рисков и укрепление роли жилищного сектора как двигателя городского развития.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше