Минтранс Литвы сказал, по чьему сигналу может прекратить автобусное сообщение с Беларусью

Минтранс Литвы оценил риски прекращения автобусного сообщения с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Министр транспорта Литвы Юрас Таминскас сказал, по чьему сигналу может прекратить автобусное сообщение с Беларусью. Его слова цитирует Sputnik Литва.

Все дело в «сигналах спецлужб», до которых литовская сторона этого делать не собирается. По словам Юраса Таминскаса, Вильнюс пойдет на «крайние меры» только в случае выхода ситуации в Литве из-под контроля.

«Пока соответствующие службы не укажут на обратное, мы действительно не видим необходимости ограничивать свободу передвижения людей», — говорит Таминскас.

Относительно позиции Латвии о планах отказа от автобусного сообщения с Беларусью и России литовский министр заметил:

«Если передвижение по Латвии будет ограничено, мы будем следить за ситуацией, как она есть у нас, и затем будем реагировать в соответствии с ней».

