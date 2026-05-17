Картаполов объяснил, почему Киев перешел к массовым атакам БПЛА

Участившиеся атаки беспилотников на российскую территорию свидетельствуют об истощении военного потенциала Украины. Такое мнение выразил в беседе с ИС «Вести» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По словам парламентария, логику текущего конфликта стоит оценивать не пройденными метрами, а соотношением потерь, картина которых становится предельно ясной после очередных обменов телами погибших.
Картаполов подчеркнул, что налеты дронов остаются для Киева едва ли не единственным способом «огрызаться», в то время как Минобороны РФ активно работает над нейтрализацией этих угроз.
«Нам надо быть готовым, что эти беспилотники будут прилетать. И да, Министерство обороны сегодня делает все, чтобы минимизировать ущерб. Смотрите, более тысячи воздушных целей сбито за прошедшие сутки», — заявил депутат.
Он также добавил, что помимо воздушных целей, Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров.
В завершение Картаполов отметил, что, несмотря на продолжающиеся попытки атак, общий военный ресурс Украины близок к финалу, что позволяет российской стороне «с уверенностью смотреть вперед».
