16 мая президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Лидеры подчеркнули важность продолжения поиска компромиссных мирных решений конфликта с учетом интересов всех государств региона.
Трамп поговорил с Нетаньяху об Иране
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого обсуждались дальнейшие шаги в отношении Ирана. Как сообщает журналист портала Axios Барак Равид в своем аккаунте в социальной сети X, «Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил с ним Иран». Подробности беседы лидеров не приводятся.