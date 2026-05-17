Трамп поговорил с Нетаньяху об Иране

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого обсуждались дальнейшие шаги в отношении Ирана. Как сообщает журналист портала Axios Барак Равид в своем аккаунте в социальной сети X, «Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил с ним Иран». Подробности беседы лидеров не приводятся.