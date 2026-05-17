Ковальчук подписал указ об отставке правительства Брянской области

«Объявить об отставке правительства Брянской области. Правительству Брянской области продолжить осуществлять свои полномочия до вступления в должность лица, избранного губернатором Брянской области», — говорится в указе Ковальчука.
Напомним, что ранее президент Владимир Путин принял отставки губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Их обязанности временно будут исполнять Александр Шуваев и Егор Ковальчук. В Кремле заверили, что экс-главы регионов получат предложения о работе. При этом глава государства общался с чиновниками незадолго до назначений.
