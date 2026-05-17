«Противник терпит поражение на территории парка “Святые горы”. Здесь наши подразделения расширяют контроль также в районе населённых пунктов Татьяновка и Пришиб», — сказал Пушилин.
Населённые пункты Татьяновка и Пришиб находятся на территории ДНР, в Славянском направлении, по берегам реки Северский Донец, неподалёку от Святогорска. Ранее Пушилин информировал об укреплении позиций ВС РФ в окрестностях Татьяновки и Пришиба.
Напомним, что ВС РФ уверенно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения: с начала года освобождено уже более 80 населённых пунктов или более 1 800 кв. км территории. Полностью освобождена территория Луганской Народной Республики, а в Донецкой осталось занять чуть более 15%.
