Трамп предупредил Иран о «тикающих часах»

Президент США Дональд Трамп обратился к Ирану с напоминанием об окончании времени.

Источник: РБК

«Для Ирана часы тикают, и им лучше ПОТОРОПИТЬСЯ, иначе от них ничего не останется. ВРЕМЯ ВАЖНО!», — написал Дональд Трамп в социальной сети TruthSocial.

Накануне, 16 мая, американский президент заявил, что Иран ждут «тяжелые времена», в случае если Тегеран не согласится на мирную сделку с Вашингтоном. Трамп отметил, что не знает, заключит ли Иран соглашение.

Сегодня, 17 мая, иранское агентство Fars сообщило, что США передали Ирану пять условий для начала переговоров:

  • отказ от любых выплат компенсаций и ущерба со стороны США;
  • вывоз и передача 400 кг иранского урана в США;
  • сохранение работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана;
  • отказ от разморозки даже 25% иранских активов;
  • прекращения боевых действий на всех фронтах связывается с проведением и ходом переговоров.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше