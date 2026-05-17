Трамп предупредил Иран о «тикающих часах»

«Для Ирана часы тикают, и им лучше ПОТОРОПИТЬСЯ, иначе от них ничего не останется. ВРЕМЯ ВАЖНО!», — написал Дональд Трамп в социальной сети TruthSocial.
Накануне, 16 мая, американский президент заявил, что Иран ждут «тяжелые времена», в случае если Тегеран не согласится на мирную сделку с Вашингтоном. Трамп отметил, что не знает, заключит ли Иран соглашение.
Сегодня, 17 мая, иранское агентство Fars сообщило, что США передали Ирану пять условий для начала переговоров:
- отказ от любых выплат компенсаций и ущерба со стороны США;
- вывоз и передача 400 кг иранского урана в США;
- сохранение работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана;
- отказ от разморозки даже 25% иранских активов;
- прекращения боевых действий на всех фронтах связывается с проведением и ходом переговоров.
