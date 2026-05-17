СМИ узнали, где прячутся Макроны после скандала с изменой

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит после слухов об измене отправились в романтическую поездку в Брегансон. Об этом пишет Closer. Статью издания перевел aif.ru.
Сообщается, что пара решила отдохнуть в честь Вознесения в своей летней резиденции в регионе Вар. Их присутствие подтверждается указом префектуры, регулирующим доступ к Форт-де-Брегансон, и увеличением числа жандармов у президентской резиденции.
По данным издания, Эммануэль и Брижит Макрон предпочли сохранить в тайне свое пребывание в этом месте, а французский лидер практически не появлялся на людях.
Напомним, что французский журналист Флориан Тардиф, чьи слова приводил Le Parisien, рассказал, что Макрон мог получить пощечину от своей супруги из-за сообщения от франко-иранской актрисы Гольшифте Фарахани.
Ранее жена Макрона прокомментировала скандал с пощечиной мужу.
