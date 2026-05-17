Теория заговора о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году была создана с целью подорвать позиции Дональда Трампа и российско-американские отношения. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
«Они сделали это, чтобы подорвать позиции президента Трампа, России и американо-российских отношений», — отметил Дмитриев. Так глава РФПИ ответил на публикацию в соцсети Х отрывка из интервью генпрокурора США Тодда Бланша. Тот признал, что весь заговор о Russiagate абсолютно ничем не подкреплен и нанес существенный ущерб Америке.
Отметим, что Москва не раз опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы, называя их голословными и подчеркивая отсутствие подтверждающих фактов. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что все обвинения в адрес России о вмешательстве в дела США не имеют под собой никаких оснований. Они вредят не только двусторонним отношениям, но и самим Соединенным Штатам, превращаясь в навязчивую идею и мешая нормальному общественному развитию.