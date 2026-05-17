Отметим, что Москва не раз опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы, называя их голословными и подчеркивая отсутствие подтверждающих фактов. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что все обвинения в адрес России о вмешательстве в дела США не имеют под собой никаких оснований. Они вредят не только двусторонним отношениям, но и самим Соединенным Штатам, превращаясь в навязчивую идею и мешая нормальному общественному развитию.