Трамп обсудил с Нетаньяху ситуацию в Иране

16 мая The New York Times со ссылкой на источники среди должностных лиц в странах Ближнего Востока сообщила, что США и Израиль ведут усиленную подготовку к новым ударам по Ирану. В план, по данным издания, входят более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры Ирана. Его разработали на случай, если Трамп решит выйти из тупика в переговорах с Ираном посредством новой волны атак.