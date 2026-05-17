Трамп обсудил с Нетаньяху ситуацию в Иране

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону войну в Иране, сообщили Times of Israel в офисе израильского премьера.

Источник: РБК

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону войну в Иране, сообщили Times of Israel в офисе израильского премьера.

Как пишет издание, разговор состоялся накануне закрытого совещания по вопросам безопасности в Израиле.

О планах позвонить Трампу Нетаньяху сообщил во время.

заседания правительства в честь Дня Иерусалима 17 мая. «Я обязательно выслушаю его впечатления от поездки в Китай, а также, возможно, мнение по другим вопросам. Вариантов развития событий предостаточно; мы готовы к любому сценарию», — сказал он.

16 мая The New York Times со ссылкой на источники среди должностных лиц в странах Ближнего Востока сообщила, что США и Израиль ведут усиленную подготовку к новым ударам по Ирану. В план, по данным издания, входят более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры Ирана. Его разработали на случай, если Трамп решит выйти из тупика в переговорах с Ираном посредством новой волны атак.

По словам американского президента, конфликт в Иране в военном плане завершен на 70−75%. Он пообещал, что США «вернутся и закончат».

На этой неделе обе стороны выдвинули по пять условий для возобновления переговоров. Иран настаивает на завершении войны, в том числе в Ливане, снятии санкций, разморозке иранских средств, компенсации ущерба от боевых действий и признании своего права на суверенитет Ормузского пролива.

Вашингтон, в свою очередь, требует от Тегерана отказаться от требований любых выплат, компенсаций и разморозки активов, передать США 400 кг своего урана и сохранить работу только одного комплекса ядерных объектов. Прекращение боевых действий будет зависеть от хода переговоров, настаивает американская сторона.

