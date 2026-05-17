Axios узнал об опасениях США из-за угрозы кубинских БПЛА

Разведданные могут стать поводом для военных действий со стороны США, сообщил высокопоставленный американский чиновник, уточнив, что администрация президента США Дональда Трампа считает наличие БПЛА у Кубы угрозой безопасности страны.
По данным американской разведки, кубинские военные разрабатывают планы ведения боевых действий с использованием беспилотников на случай обострения отношений с США.
В конце января президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Решение позволило Вашингтону вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые напрямую или косвенно поставляют нефть на Кубу.
Трамп заявлял, что США смогут взять Кубу под контроль «почти немедленно» после завершения конфликта с Ираном.
С тех пор Куба пережила несколько тотальных блэкаутов. На острове производится лишь 40% топлива, необходимого для функционирования кубинской экономики (около 30 тыс. барр. нефти в сутки при потребности 110 тыс.).
Президент Кубы Мигель Диас-Канель 3 мая заявил об «опасном и беспрецедентном уровне» военного давления США. «Президент США поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного уровня. Международное сообщество должно… вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт», — написал Диас-Канель.
