Каллас заявила о желании России, США и Китая «расформировать Евросоюз»

Россия, Китай и США хотят «расформировать Евросоюз», поскольку вместе страны блока «гораздо сильнее», заявила глава евродипломатии Кая Каллас, призвав страны Европы защищать союз.
«Им не нравится Европейский союз, это совершенно очевидно. Но нам нужно понять, почему им не нравится ЕС; почему Китаю не нравится ЕС, почему России не нравится. Потому что, если мы будем держаться вместе, если мы будем действовать вместе, тогда мы будем равными силами, мы будем сильными», — заявила Каллас на конференции имени экс-президента Эстонии Леннарта Мери в Таллинне (цитата по Politico).
Она добавила, что России и США проще иметь дело с отдельными странами, «которые гораздо меньше», чем с блоком, способным действовать на равных. По ее словам, риторика в духе «у меня с вами прекрасные отношения, но мне не нравится Европейский союз» — часть стратегии «разделяй и властвуй». «Я очень обеспокоена, потому что иногда вижу, как страны тоже идут по этому пути. Разделение на самом деле работает», — сказала Каллас.
На конференции глава евродипломатии заявила, что Европе необходимо продолжить оказывать давление на Россию. «Что касается России, самое важное — продолжать оказывать давление, потому что они еще не готовы сесть за стол переговоров и начать реальные переговоры», — заявила политик, отрывок из своего выступления Каллас опубликовала на странице в Х.
Обвинения в адрес президента США Дональда Трампа в попытке «разделить Европу» Каллас приводила в марте. Она описала отношения США и ЕС как «очень сложные». Вашингтону, по ее словам, «не нравится наше совместное присутствие, потому что, находясь вместе, мы являемся равными силами», — добавила она.
Как пишет Politico, после возвращения Трампа в Белый дом ряд стран ЕС стремились сохранить собственные каналы связи с Вашингтоном. С начала второго срока Трампа с визитом к нему приезжали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.
Ряд европейских политиков и лидеров стран ЕС за последние месяцы выступали за нормализацию отношений с Россией и возобновление диалога с Москвой. О потенциале переговоров с Москвой ранее заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Он отметил, что обсуждает с лидерами 27 стран ЕС формат и содержание диалога, который начнется, «когда для этого настанет подходящий момент». Каллас говорила, что европейским странам важно понять, о чем конкретно говорить с Россией.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис также выражал надежду на восстановление отношений с Россией, отметив, что два столетия двусторонних связей обязывают «сохранить эти отношения» вопреки санкциям. Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, со своей стороны, заявил о необходимости нормализации отношений с Москвой в долгосрочной перспективе. Премьер Бельгии Барт Де Вевер призывал к нормализации ради «дешевых ресурсов», но позже оговорился, что, пока идет конфликт на Украине, это невозможно.
Российский президент Владимир Путин в конце марта говорил, что Москва никогда не отказывалась от развития и восстановления отношений с Европой, и подчеркивал, что кризис в отношениях случился не по вине России.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».