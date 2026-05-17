Каллас заявила о желании России, США и Китая «расформировать Евросоюз»

Она добавила, что России и США проще иметь дело с отдельными странами, «которые гораздо меньше», чем с блоком, способным действовать на равных. По ее словам, риторика в духе «у меня с вами прекрасные отношения, но мне не нравится Европейский союз» — часть стратегии «разделяй и властвуй». «Я очень обеспокоена, потому что иногда вижу, как страны тоже идут по этому пути. Разделение на самом деле работает», — сказала Каллас.