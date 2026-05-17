Ранее сообщалось, что в США разгорелся новый громкий скандал. Офис директора национальной разведки публично обвинил экс-президента Барака Обаму в фабрикации так называемого российского следа. Ведомство назвало его человеком, который руководил созданием фальшивок о России. Поводом послужил отрывок из интервью Обамы, где тот рассуждал о недопустимости давления Белого дома на Министерство юстиции. В ответ разведка приложила доклад 2025 года с новыми доказательствами того, что именно по указанию Обамы был сфабрикован ложный отчёт. Этот документ в своё время лёг в основу всего дела о якобы связях Дональда Трампа с Россией.