Германию ведут к катастрофе: На Мерца снова обрушились с критикой

Основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт резко раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его правительство, сформированное блоком ХДС/ХСС и СДПГ. По её мнению, действующий кабинет представляет для страны серьёзную угрозу.

Политик заявила в своём Х, что главная опасность для демократии исходит от курса, который, как она считает, ведёт Германию к катастрофе и становится всё более авторитарным. Вагенкнехт также обвинила Мерца и его коалицию в том, что они могут довести страну до экономического разорения и втянуть её в крупный военный конфликт.

Ранее сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила, что Германия приближается к неизбежному политическому развороту. По её словам, партия намерена вернуть в центр повестки интересы страны и её граждан. На этом фоне позиции правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ продолжают слабеть. Согласно данным опроса INSA, за консервативный блок сейчас готовы проголосовать 22% избирателей, за социал-демократов — 12%. В сумме партии действующего кабинета набирают лишь 34%, тогда как АдГ обновила максимум и вышла на 29%.

ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
