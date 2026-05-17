Министр экономики Ливана заявил об экономическом кризисе из-за войны

По его оценке, экономические потери страны из-за конфликта составляют примерно 7% ВВП Ливана. Министр связал это с закрытием компаний, сокращением рабочих мест и падением туристического потока. Как пишет AP, экономическая ситуация ухудшается на фоне кризиса, продолжающегося с 2019 года. Тогда в Ливане обрушилась банковская система, а национальная валюта потеряла более 90% стоимости по отношению к доллару.