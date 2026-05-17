Министр экономики Ливана заявил об экономическом кризисе из-за войны

«Это по-прежнему остается серьезным экономическим потрясением, которое, честно говоря, носит экзистенциальный характер», — заявил Бисат.
По его оценке, экономические потери страны из-за конфликта составляют примерно 7% ВВП Ливана. Министр связал это с закрытием компаний, сокращением рабочих мест и падением туристического потока. Как пишет AP, экономическая ситуация ухудшается на фоне кризиса, продолжающегося с 2019 года. Тогда в Ливане обрушилась банковская система, а национальная валюта потеряла более 90% стоимости по отношению к доллару.
Кроме того, страна сталкивается с проблемами энергоснабжения. По данным AP, с начала войны власти Ливана провели более 4 тыс. проверок генераторов, заправок и магазинов из-за жалоб на завышение цен и спекуляции.
Президент США Дональд Трамп в конце апреля заявил в интервью Axios, что призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху наносить по Ливану только точечные удары и избегать разрушения зданий. По словам Трампа, масштабные атаки «выставляют Израиль в плохом свете».
Американский лидер также подчеркнул, что после ослабления «Хезболлы» Ливан сможет «вернуться к жизни». В Вашингтоне при этом призывали Израиль проявить сдержанность и дать шанс дипломатическому процессу с Бейрутом.
В апреле Нетаньяху поручил армии усилить удары по объектам «Хезболлы» после обстрелов с территории Ливана.
