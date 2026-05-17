Трамп пригрозил Ирану «гораздо более серьезным ударом» в случае отказа от сделки

С 8 апреля между США и Ираном действует режим прекращения огня. По информации иранского агентства Fars, США выдвинули пять условий для продолжения переговоров с Ираном. В частности, США отказались выплачивать Ирану репарации и разблокировать замороженные иранские активы. Кроме того, Вашингтон требует вывоза 400 кг иранских запасов урана и сохранения в рабочем состоянии не более одного ядерного объекта.