Куба воспользуется своим правом на защиту в случае нападения

«Если на Кубу будет совершено нападение, она воспользуется своим правом на законную самооборону», — говорится в сообщении ведомства, размещенном в Х.
В субботу газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что США не исключают проведения операции по захвату одного из лидеров Кубинской революции генерала армии Рауля Кастро.
Ранее американские СМИ написали, что США готовятся предъявить 94-летнему Кастро обвинения, которые могут быть связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета базирующейся в Майами эмигрантской организации «Братья приходят на помощь».
14 мая Кубу посетил директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф. По сведениям источников портала Axios, в Гаване глава спецслужбы провел, в частности, встречу с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком Рауля Кастро. Также портал написал, что Рэтклифф «доставил послание президента [Дональда] Трампа о том, что США готовы к серьезному взаимодействию по вопросам экономики и безопасности, если Куба осуществит фундаментальные изменения».
Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможности нападения американских войск на Кубу.