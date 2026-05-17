Куба воспользуется своим правом на защиту в случае нападения

14 мая Кубу посетил директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф. По сведениям источников портала Axios, в Гаване глава спецслужбы провел, в частности, встречу с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком Рауля Кастро. Также портал написал, что Рэтклифф «доставил послание президента [Дональда] Трампа о том, что США готовы к серьезному взаимодействию по вопросам экономики и безопасности, если Куба осуществит фундаментальные изменения».