Белый дом назвал денуклеаризацию КНДР общей целью США и Китая

Между тем КНДР обновила положения, связанные с применением ядерного оружия. По данным южнокорейской разведки, новые нормы предусматривают возможность ядерного ответа даже в случае недееспособности лидера страны Ким Чен Ына. В документе также указано, что при угрозе системе управления ядерными силами со стороны враждебных сил удар должен быть нанесён автоматически и незамедлительно.