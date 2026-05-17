Новая версия Су-57 прошла этап наземных испытаний с проруливанием

Новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 прошла процедуру проруливания в ходе наземных испытаний. Об этом сообщил военный блогер и специалист по боевой авиации Fighterbomber.
По его данным, окончательное обозначение самолёта пока не утверждено. Среди рассматриваемых вариантов называются Су-57Д, Су-57УБ и Су-57ЭД.
Канал «Воевода вещает» отмечает, что пилоты строевых частей, эксплуатирующих Су-35, как правило, не сталкиваются с серьёзными трудностями при переучивании на Су-57 даже без использования учебно-боевой двухместной версии. В связи с этим авторы допускают, что новая модификация может быть ориентирована прежде всего на зарубежных заказчиков.
Проруливание считается одним из этапов подготовки самолёта к последующим испытаниям и позволяет проверить работу систем управления, двигателей, тормозного оборудования и устойчивость машины на взлётно-посадочной полосе перед переходом к следующим стадиям тестирования.
Двухместные версии боевых самолётов традиционно используются не только для подготовки пилотов, но и для расширения экспортных возможностей авиационной техники, поскольку наличие учебно-боевой модификации часто рассматривается иностранными заказчиками как важный элемент эксплуатационного комплекса.
