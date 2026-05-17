Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО уничтожили 36 дронов ВСУ за семь часов над регионами России

Украинские боевики пытались атаковать объекты на территории РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие семь часов успешно ликвидировали 36 украинских беспилотников сразу над несколькими регионами страны. Об этом официально сообщило Минобороны РФ.

«В период с 14.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа…», — говорится в опубликованном ведомством сообщении.

В военном ведомстве отдельно уточнили, что вражеские БПЛА были успешно сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской и Смоленской областей. Также беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 16 мая, силы ПВО сбили 67 беспилотников противника в течение двух часов. По данным Минобороны, дроны ВСУ были сбиты над территориями десяти российских регионов, а также над акваторией Черного моря.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше