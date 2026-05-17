Средства ПВО уничтожили 36 дронов ВСУ за семь часов над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие семь часов успешно ликвидировали 36 украинских беспилотников сразу над несколькими регионами страны. Об этом официально сообщило Минобороны РФ.
«В период с 14.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа…», — говорится в опубликованном ведомством сообщении.
Как писал сайт KP.RU, в субботу, 16 мая, силы ПВО сбили 67 беспилотников противника в течение двух часов. По данным Минобороны, дроны ВСУ были сбиты над территориями десяти российских регионов, а также над акваторией Черного моря.
