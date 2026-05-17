В Раде утверждают, что Ермак может в понедельник выйти из СИЗО под залог

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может выйти из СИЗО в понедельник утром, залог для этого уже собрали.
Ранее Железняк сообщил, что деньги для выплаты залога за Ермака были собраны под давлением Зеленского в полном объеме еще в пятницу, но их не успели перевести на счет Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).
«Завтра утром уже должны выпустить Ермака из СИЗО… Там залог уже собран, как только ВАКС начнет работать, дадут все документы для выхода под залог», — написал Железняк в своем Telegram-канале.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.